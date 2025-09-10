Quantcast
Κάγια Κάλας: Η παραβίαση από τη Ρωσία του πολωνικού εναέριου χώρου φαίνεται να ήταν «εσκεμμένη» - Real.gr
real player

Κάγια Κάλας: Η παραβίαση από τη Ρωσία του πολωνικού εναέριου χώρου φαίνεται να ήταν «εσκεμμένη»

10:47, 10/09/2025
Κάγια Κάλας: Η παραβίαση από τη Ρωσία του πολωνικού εναέριου χώρου φαίνεται να ήταν «εσκεμμένη»

Η «παραβίαση» από τη Ρωσία του πολωνικού εναέριου χώρου, μετά την επιδρομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, μοιάζει να ήταν «εσκεμμένη», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Την περασμένη νύχτα στην Πολωνία, παρακολουθήσαμε την πιο σοβαρή παραβίαση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος και οι ενδείξεις είναι πως επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια, όχι τυχαία», είπε στο X.

«Ο πόλεμος της Ρωσίας κλιμακώνεται, δεν τελειώνει. Πρέπει να αυξήσουμε το κόστος για τη Μόσχα, να ενισχύσουμε την υποστήριξη για την Ουκρανία και να επενδύσουμε στην άμυνα της Ευρώπης. Η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και θα υποστηρίξει πρωτοβουλίες όπως η αμυντική γραμμή Ανατολική Συνοριακή Ασπίδα», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ Άντριους Κουμπίλιους δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει ένα τείχος για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της, μετά την κατάρριψη από την Πολωνία μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην ανατολική Ουκρανία.

«Γι’ άλλη μια φορά η Ρωσία δοκιμάζει τα κράτη στα σύνορα, την ΕΕ & το ΝΑΤΟ», έγραψε ο Κουμπίλιους σε ανάρτηση στο X. «Θα εργαστούμε μαζί με τα κράτη μέλη, τις συνοριακές χώρες και την Ουκρανία. Η Ρωσία πρέπει να σταματηθεί».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

ΒΒC: Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία - «Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε επίθεση» λέει ο Τουσκ

ΒΒC: Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία - «Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε επίθεση» λέει ο Τουσκ

10:20 10/09
Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω, κρυφτήκαμε στο δάσος για να γλιτώσουμε» - Συγκλονίζει η διεθνής βολεϊμπολίστρια από το φλεγόμενο Νεπάλ

Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω, κρυφτήκαμε στο δάσος για να γλιτώσουμε» - Συγκλονίζει η διεθνής βολεϊμπολίστρια από το φλεγόμενο Νεπάλ

11:00 10/09
Eurobasket: Επόμενος αντίπαλος για την Ελλάδα η Τουρκία - Το μήνυμα του Γ. Αντετοκούνμπο - Συγκλόνισε ο Παπανικολάου

Eurobasket: Επόμενος αντίπαλος για την Ελλάδα η Τουρκία - Το μήνυμα του Γ. Αντετοκούνμπο - Συγκλόνισε ο Παπανικολάου

07:42 10/09
ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που ο 20χρονος γιος επιχειρηματία παρασύρει αστυνομικό

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που ο 20χρονος γιος επιχειρηματία παρασύρει αστυνομικό

08:50 10/09
ΒΙΝΤΕΟ: Σεξουαλική παρενόχληση μέσα σε λεωφορείο - Ο οδηγός εγκλώβισε 52χρονο

ΒΙΝΤΕΟ: Σεξουαλική παρενόχληση μέσα σε λεωφορείο - Ο οδηγός εγκλώβισε 52χρονο

08:05 10/09
Κωνσταντίνος Αργυρός: Διέκοψε τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη για να δει το φινάλε του αγώνα μπάσκετ της Εθνικής - ΒΙΝΤΕΟ

Κωνσταντίνος Αργυρός: Διέκοψε τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη για να δει το φινάλε του αγώνα μπάσκετ της Εθνικής - ΒΙΝΤΕΟ

08:53 10/09
Iπποκράτειο: «Μου είπε "θα μου δώσεις 3.000", έπαθα σοκ» - Τι λέει η σύζυγος του ασθενούς που κατήγγειλε τον γιατρό για φακελάκι

Iπποκράτειο: «Μου είπε "θα μου δώσεις 3.000", έπαθα σοκ» - Τι λέει η σύζυγος του ασθενούς που κατήγγειλε τον γιατρό για φακελάκι

07:53 10/09
Apple: Aυτό είναι το iPhone 17 - ΒΙΝΤΕΟ από την παρουσίαση

Apple: Aυτό είναι το iPhone 17 - ΒΙΝΤΕΟ από την παρουσίαση

09:25 10/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved