Κάγια Κάλας: Οι ΗΠΑ έχουν τη δύναμη ν’ αναγκάσουν τη Ρωσία να διαπραγματευτεί σοβαρά - Real.gr
Κάγια Κάλας: Οι ΗΠΑ έχουν τη δύναμη ν’ αναγκάσουν τη Ρωσία να διαπραγματευτεί σοβαρά

16:15, 10/08/2025
Κάγια Κάλας: Οι ΗΠΑ έχουν τη δύναμη ν’ αναγκάσουν τη Ρωσία να διαπραγματευτεί σοβαρά

Η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας δήλωσε σήμερα ότι η οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, πρέπει να συμπεριλάβει την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσθέτοντας ότι θα συγκαλέσει μία συνάντηση των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών για αύριο Δευτέρα, για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα.

“Οι ΗΠΑ έχουν τη δύναμη ν’ αναγκάσουν τη Ρωσία να διαπραγματευτεί σοβαρά. Η οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας πρέπει να συμπεριλάβει την Ουκρανία και την ΕΕ, καθώς είναι ένα ζήτημα για την ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά και για την ασφάλεια όλης της Ευρώπης”, ανέφερε η Κάλας σε σχόλια της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

