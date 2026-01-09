Κάγια Κάλας: «Σαφής κλιμάκωση» από τη Ρωσία η εκτόξευση πυραύλου Ορέσνικ κατά της Ουκρανίας - Real.gr

Quantcast
13:15, 09/01/2026
Για «σαφή κλιμάκωση» του πολέμου, κάνει λόγο η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας μετά τα ρωσικά πλήγματα από πύραυλο Ορεσνικ κατά της Ουκρανίας.

«Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη, η απάντηση της Ρωσίας στη διπλωματία είναι περισσότεροι πύραυλοι και καταστροφή. Αυτό το θανατηφόρο μοτίβο επαναλαμβανόμενων μεγάλων ρωσικών επιθέσεων θα συνεχιστεί μέχρι να βοηθήσουμε την Ουκρανία να το σπάσει. Η αναφερόμενη χρήση ενός πυραύλου Oreshnik από τη Ρωσία αποτελεί σαφή κλιμάκωση κατά της Ουκρανίας και προειδοποίηση προς την Ευρώπη και τις ΗΠΑ», τονίζει με ανάρτησή της στο «Χ», η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας. Η ίδια καλεί τις χώρες της ΕΕ να ψάξουν πιο βαθιά στα αποθέματα της αντιαεροπορικής άμυνάς τους και «να ανταποκριθούν τώρα».

Προσθέτει, επίσης, ότι πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω το κόστος αυτού του πολέμου για τη Μόσχα, μεταξύ άλλων μέσω αυστηρότερων κυρώσεων.

