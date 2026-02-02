Κάγια Κάλας: Θετικό βήμα στο ειρηνευτικό σχέδιο το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα - Real.gr

Quantcast
14:30, 02/02/2026
Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα σηματοδοτεί ένα "συγκεκριμένο και θετικό βήμα στο ειρηνευτικό σχέδιο", τονίζει η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας με ανάρτησή της στο «Χ».

«Για τους ασθενείς και τους τραυματίες της Γάζας, το άνοιγμα είναι σανίδα σωτηρίας. Θα επιτρέψει στις οικογένειες να επανενωθούν έπειτα από πολύ καιρό», επισημαίνει η Ύπατη Εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι «πρακτικά βήματα, όπως αυτό, βοηθούν στην προώθηση του σχεδίου εκεχειρίας και πρέπει να συνεχιστούν».

Ταυτόχρονα, επισημαίνει η Κ. Κάλας, “η Γάζα εξακολουθεί να έχει επείγουσα ανάγκη βοήθειας” και η ανοικοδόμησή της θα εξαρτηθεί από την αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς.

Σημειώνεται επίσης ότι η πολιτική αποστολή της ΕΕ βρίσκεται επιτόπου για να παρακολουθεί τις επιχειρήσεις διέλευσης και να υποστηρίζει τους Παλαιστίνιους συνοριοφύλακες.

