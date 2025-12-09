Κάγια Κάλλας προς Ουάσινγκτον: «Η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι η πεμπτουσία της ελευθερίας» - Real.gr

«Η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι η πεμπτουσία της ελευθερίας», δήλωσε η Κάγια Κάλας απευθυνόμενη σε επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Αυτή η κριτική σχετικά με τις ελευθερίες θα πρέπει να στραφεί προς διαφορετική κατεύθυνση. Προς τη Ρωσία ίσως, όπου η ελευθερία του Τύπου είναι υπό απαγόρευση, όπου η αντιπολίτευση είναι απαγορευμένη, όπου το Χ ή Twitter, όπως εμείς το ξέρουμε, είναι επίσης απαγορευμένο», είπε αναφερόμενη στις επικρίσεις που διατύπωσε η Ουάσινγκτον του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή προστίμου από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές κατά της πλατφόρμας Χ την περασμένη εβδομάδα.
Οταν ερωτήθηκε σχετικά με τις αμερικανικές επικρίσεις, η Κάγια Κάλας είπε ότι «μου φαίνεται ότι έγινε ως πρόκληση» και επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει ο μεγαλύτερος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών.