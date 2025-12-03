Καϊλή για την υπόθεση Μογκερίνι: Το Βέλγιο δεν είναι ασφαλές μέρος για τους πολιτικούς - Real.gr

Η Εύα Καϊλή, πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών για το σκάνδαλο διαφθοράς Qatargate, τοποθετήθηκε για την έρευνα απάτης που αφορά την πρώην επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα La Stampa.

Πιο συγκεκριμένα, η κα Καϊλή δήλωσε ότι το Βέλγιο «δεν είναι ασφαλές μέρος» για πολιτικούς, ιδιαίτερα για Ιταλούς. Όπως δήλωσε, «σοκαρίστηκε», αλλά δεν έμεινε έκπληκτη από την έρευνα που ξεκίνησε σχετικά με το αν ένας δημόσιος διαγωνισμός που είχε ανατεθεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα για να φιλοξενήσει την Διπλωματική Ακαδημία της ΕΕ, ήταν στημένος υπέρ του College of Europe.

Η Εύα Καϊλή, χαρακτήρισε την έρευνα ως μέρος μιας «επιχείρησης κατά της Ιταλίας», η οποία καταστρέφει πολιτικές καριέρες πριν ακόμη αποδειχθούν τα γεγονότα και θέτει σε κίνδυνο την κυριαρχία του κράτους δικαίου.

Σύμφωνα με το Politico, χαρακτήρισε την έρευνα ως συνέχιση του Qatargate, κάνοντας παραλληλισμούς μεταξύ της δικής της εμπειρίας και της σύντομης κράτησης της Μογκερίνι, τονίζοντας ότι το Qatargate είχε παρερμηνευθεί από την αρχή.

Αυτό που οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν ως παράνομη ξένη επιρροή, η Εύα Καϊλή υποστήριξε ότι ήταν συνήθης κοινοβουλευτική διπλωματία που υποστηριζόταν από ιδιωτική χρηματοδότηση ΜΚΟ. Σχεδόν τρία χρόνια μετά, σημείωσε, δεν έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες εναντίον της.