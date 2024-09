Κακοκαιρία «Boris»: Aυξάνεται ο απολογισμός των νεκρών - ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχει γίνει γνωστό ότι έχασαν τη ζωή τους μέχρι το πρωί της Δευτέρας 16/9, ενώ υπάρχουν ακόμη αγνοούμενοι σε Αυστρία, Πολωνία και Ρουμανία. Τα ύψη βροχής που έχουν σημειωθεί σε χρονικό διάστημα 96 ωρών αποτελούν σε πολλές περιοχές ρεκόρ, όπως ρεκόρ αποτελεί και η στάθμη του Δούναβη που συνεχώς ανεβαίνει.

Ο χάρτης δείχνει την εκτίμηση του συνολικού ύψους βροχής από δορυφορικά δεδομένα που επεξεργάστηκε το Climatebook.gr. Διακρίνεται μια πολύ μεγάλη περιοχή με συνολικό ύψος βροχής άνω των 200 mm, όταν η κλιματική μέση τιμή για όλο τον μήνα Σεπτέμβριο είναι μικρότερη των 50 mm σε περιοχές της Αυστρίας, της Τσεχίας, της Σλοβακίας και της Νότιας Πολωνίας».

Aυξάνεται ο απολογισμός των νεκρών

Περισσότεροι ποταμοί στην κεντρική Ευρώπη ξεχείλισαν σήμερα προκαλώντας πλημμύρες οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους από την Πολωνία μέχρι τη Ρουμανία ενώ πολλές πόλεις έχουν κατακλυσθεί με νερά γεμάτα συντρίμμια έπειτα από ημέρες σφοδρών βροχοπτώσεων.

Οι μεθοριακές περιοχές ανάμεσα στην Τσεχική Δημοκρατία και την Πολωνία επλήγησαν σκληρά το σαββατοκύριακο. Μερικές γέφυρες κατέρρευσαν και σπίτια καταστράφηκαν, ενώ χωριά και κωμοπόλεις στην ανατολική Ρουμανία βρέθηκαν κάτω από το νερό.

