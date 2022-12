Κακοκαιρία–ΗΠΑ: Ομογενείς περιγράφουν τις εφιαλτικές στιγμές από την επέλαση του φονικού χιονιά - Βίντεο

Στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης οι νεκροί έφτασαν τους 28 σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε το πρωί της Τρίτης η Κομητεία του Μπάφαλο. Αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο αριθμός θα αυξηθεί καθώς οι ειδικές ομάδες συνεχίζουν την έρευνα διάσωσης.

Στο μεταξύ, εγκλωβισμένοι στα σπίτια πέρασαν τα Χριστούγεννα οι κάτοικοι στο Μπάφαλο, ανάμεσά τους και οι Έλληνες ομογενείς της περιοχής. Με τις πολικές θερμοκρασίες ήταν αδύνατον να κυκλοφορήσουν ενώ πολλοί αποκλείστηκαν στους δρόμους.

Όπως ανέφερε στον ΑΝΤ1 ο ιερέας στο Μπάφαλο Χρήστος Χρηστάκης, οι ομογενείς από την περιοχή, δεν κατάφεραν να πάνε ούτε μέχρι την εκκλησία για τα Χριστούγεννα, ενώ πολλές οικογένειες δεν κατάφεραν να συναντηθούν για τις γιορτινές ημέρες.

Ορισμένα θύματα εγκλωβίστηκαν επί ώρες μέσα στα αυτοκίνητά τους, ενώ άλλοι υπέστησαν έμφραγμα προσπαθώντας να φτυαρίσουν το χιόνι. Η κομητεία Ίρι προειδοποίησε τους κατοίκους ότι η εξουθένωση από το φτυάρισμα χιονιού μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στη μέση ή ακόμη και καρδιακή προσβολή.

Η θερμοκρασία έπεσε ακόμα και στους -25 με αποτέλεσμα σε πολλά σπίτια να σπάσουν οι σωλήνες ύδρευσης και να μείνουν χωρίς νερό. Η πολιτεία της Μοντάνα των δυτικών ΗΠΑ επλήγη περισσότερο από το κρύο, με τις θερμοκρασίες να πέφτουν στους -50 F (-45 C).

Η ακραία χιονοθύελλα στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 30 ανθρώπους μόνο στην περιοχή της πόλης Μπάφαλο, της δεύτερης μεγαλύτερης της πολιτείας, και άφησε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους χωρίς ρεύμα, αναφέρει δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.

Δείτε το βίντεο:

Πλιάτσικο σε καταστήματα από διαρρήκτες με έλκηθρα

Στο Μπάφαλο πολλά καταστήματα έχουν κλείσει λόγω της κακοκαιρίας αφού οι δρόμοι είναι αποκλεισμένοι από το χιόνι. Αυτό έδωσε την ευκαιρία σε αρκετούς απατεώνες να διαρρήξουν μαγαζιά και να αρπάξουν ό,τι βρουν.

Ο ιδιοκτήτης ενός μικρού οικογενειακού καταστήματος στο Ανατολικό Μπάφαλο, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, δήλωσε ότι οι πλιατσικολόγοι εισέβαλαν στο παντοπωλείο του την ημέρα των Χριστουγέννων.

«Πήραν τα πάντα. Οι άνθρωποι πήραν παιχνίδια, ηλεκτρονικά είδη και ηχεία», είπε. Υπολόγισε ότι κλάπηκε εξοπλισμός αξίας έως και 50.000 δολαρίων. Δήλωσε δε ότι κάλεσε την αστυνομία, «αλλά μου είπαν ότι ήταν πολύ απασχολημένοι με τη διάσωση των ηλικιωμένων».

The aftermath of mass looting today in Buffalo, NY following a storm: pic.twitter.com/sJPVOYgtj9