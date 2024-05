Κακοκαιρία στη νότια Βραζιλία: Τουλάχιστον 10 νεκροί, 21 αγνοούμενοι - Βίντεο

«Αύριο (σ.σ. σήμερα Πέμπτη) θα πάω προσωπικά στον νότο για να εξακριβώσω την κατάσταση και θα εργαστώ μαζί με υπουργούς και την κυβέρνηση της πολιτείας», ανήγγειλε ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα μέσω X.

«Είμαστε αντιμέτωποι με τη χειρότερη καταστροφή στην ιστορία της πολιτείας μας», δήλωσε από την πλευρά του χθες ο κυβερνήτης της Ρίο Γκράντε ντου Σουλ, ο Εντουάρντου Λάιτε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Καταγράφτηκαν κατά τόπους βροχοπτώσεις άνευ προηγουμένου και σε κάποιες περιοχές αναμένονται νέες κατακρημνίσεις τις επόμενες ημέρες, τόνισε.

Torrential flood due to heavy rains in Rio Grande do Sul, Brazil ????

