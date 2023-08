Κακοκαιρία στη νότια Σκανδιναβία: Τρεις τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου στη Σουηδία

Ένα τρένο με περισσότερους από 100 επιβάτες εκτροχιάστηκε στην ανατολική Σουηδία καθώς το νερό της βροχής παρέσυρε εν μέρει ένα ανάχωμα. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Λόγω των θυελλωδών ανέμων διακόπηκε σε κάποιες περιοχές η ηλεκτροδότηση. Προβλήματα παρουσιάστηκαν στα δρομολόγια πολλών φεριμπότ στη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα, αλλά και σε αεροπορικές πτήσεις. Στη Νορβηγία ακυρώθηκαν σιδηροδρομικά δρομολόγια και αναβλήθηκαν ποδοσφαιρικοί αγώνες.

