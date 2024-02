Κακοκαιρία στην Αυστραλία: Ένας νεκρός, 285.000 άνθρωποι χωρίς ρεύμα

Πενηντάρης κτηνοτρόφος σκοτώθηκε εξαιτίας της κακοκαιρίας —κατά τις πρώτες πληροφορίες, χτυπήθηκε από ιπτάμενα συντρίμμια ενώ οδηγούσε τρακτέρ— ανατολικά της Μελβούρνης, ανέφεραν οι αρχές κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι άνεμοι εξάπλωσαν εξάλλου πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στην Γκράμπιανς, δυτικά της Μελβούρνης, με αποτέλεσμα να καεί ακόμη απροσδιόριστος αριθμός σπιτιών σε κωμόπολη.

Στην κορύφωση των φαινομένων, πάνω από μισό εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν είχαν ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με τον διαχειριστή της αυστραλιανής αγοράς ενέργειας. Συνέχιζαν ακόμη σήμερα το πρωί να μην έχουν ρεύμα κάπου 285.000 άνθρωποι.

Οι σφοδροί άνεμοι πήραν μαζί οροφές κτιρίων, ξερίζωσαν δέντρα και στύλους και πυλώνες του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ και εικόνες που μοιράστηκαν χρήστες ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Η πτώση πυλώνων μετάδοσης είχε αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας του μεγαλύτερου θερμικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στην πολιτεία Βικτόρια, του Loy Yang A, που λειτουργεί με καύση άνθρακα. Πλέον έχει επανασυνδεθεί στο δίκτυο, διαβεβαίωσε ο εποπτικός φορέας στην πολιτεία.

