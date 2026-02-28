Κάγια Κάλας: Επικίνδυνες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή - Η ΕΕ συντονίζεται με Άραβες εταίρους για την εξεύρεση διπλωματικών οδών - Real.gr

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας δήλωσε σήμερα ότι “οι πιο πρόσφατες εξελίξεις σε όλη τη Μέση Ανατολή είναι επικίνδυνες” και ότι η ΕΕ συντονίζεται με Άραβες εταίρους για τη διερεύνηση διπλωματικών οδών. Η Κάλας δήλωσε επίσης ότι μίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ και ότι το προξενικό δίκτυο της Ευρώπης έχει εμπλακεί στη διευκόλυνση των αναχωρήσεων πολιτών της ΕΕ.

“Προσωπικό της ΕΕ που εργάζεται σε μη απαραίτητες υπηρεσίες αποσύρεται από την περιοχή”, είπε η Κάγια Κάλας.