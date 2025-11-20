Κάλας: Οποιοδήποτε σχέδιο τερματισμού του πολέμου θα χρειαστεί την υποστήριξη των Ουκρανών και των Ευρωπαίων - Real.gr

Οποιοδήποτε σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα χρειαστεί την υποστήριξη των Ουκρανών και των Ευρωπαίων για να λειτουργήσει, δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας, προσερχόμενη σε σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Αυτό που εμείς, ως Ευρωπαίοι, υποστηρίζαμε πάντα είναι η μακροχρόνια και δίκαιη ειρήνη και χαιρετίζουμε οποιεσδήποτε προσπάθειες για να επιτευχθεί αυτό. Βεβαίως, για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, χρειάζεται να εμπλακούν οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι», σημείωσε η Κάλας, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο που προβλέπει το Κίεβο να αποδεχθεί κυρίως την παραχώρηση εδαφών και τη μείωση του στρατού του στο μισό.

Η Ευρώπη χαιρετίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία, αλλά αναμένει να τη συμβουλευτούν σχετικά με αυτές, δήλωσε παράλληλα σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι, προσθέτοντας ότι δεν θα πρέπει να περιοριστεί η ικανότητα αυτοάμυνας της Ουκρανίας.

«Επιδοκιμάζουμε τις ειρηνευτικές προσπάθειες, αλλά… βεβαίως η ασφάλεια της Ευρώπης είναι αυτό που διακυβεύεται. Άρα περιμένουμε να μας συμβουλευτούν», σημείωσε ο Σικόρσκι. «Ελπίζω ότι δεν θα είναι το θύμα αυτό στο οποίο θα τεθούν περιορισμοί στην ικανότητά του να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά ο επιτιθέμενος», πρόσθεσε.

Οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία δεν μπορεί να γίνει χωρίς την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε παράλληλα στην ίδια γραμμή ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Ένα ειρηνευτικό σχέδιο θα πρέπει επίσης να εγγυάται την ύπαρξη ενός κυρίαρχου και δημοκρατικού ουκρανικού κράτους, σημείωσε προσερχόμενος στη σύνοδο με τους ομολόγους του της ΕΕ.