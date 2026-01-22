Κάλας: Συνεργασία με το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ αν περιοριστεί στη Γάζα - Real.gr

Κάγια Κάλας δήλωσε ότι η ΕΕ μπορεί να συνεργαστεί με το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ εάν περιοριστεί στη Γάζα, όπως προβλέπεται από το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Εάν το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ περιορίσει την αποστολή του στη Γάζα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες μπορούν να συνεργαστούν με αυτό το σχέδιο, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Θέλουμε να εργαστούμε για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και θέλουμε αυτό το ειρηνευτικό συμβούλιο να περιοριστεί στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΟΗΕ, όπως προβλεπόταν», είπε η Κάλας πριν από την έκτακτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, στην οποία η πρωτοβουλία του Τραμπ είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν.

«Επομένως, εάν το περιορίσουμε στη Γάζα, όπως έπρεπε να γίνει, μπορούμε να συνεργαστούμε μ’ αυτό», πρόσθεσε.