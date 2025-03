Στη φυλακή του Μαρμαρά ο Ιμάμογλου - Ανεστάλη η δημαρχιακή του ιδιότητα - «Δεν θα υποκύψω» - Real.gr

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου έφθασε στη Φυλακή Μαρμαρά κοντά στην περιοχή Σιλιβρί της Κωνσταντινούπολης, όπως μετέδωσε το Reuters σε απευθείας σύνδεση.

Τουρκικό δικαστήριο ανακοίνωσε νωρίτερα ότι προφυλακίζει τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου ενόψει δίκης για κατηγορίες περί διαφθοράς, σε μια κίνηση που πιθανόν να κλιμακώσει τις διαδηλώσεις, τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει στη χώρα κατά της κυβέρνησης του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν εδώ και πάνω από μία δεκαετία.

«Αν και υπάρχει ισχυρή υποψία ότι βοήθησε ένοπλη τρομοκρατική οργάνωση, καθώς έχει ήδη αποφασιστεί ότι θα συλληφθεί για οικονομικά εγκλήματα, (η σύλληψή του) δεν κρίνεται απαραίτητη σε αυτή τη φάση», δήλωσε το δικαστήριο.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του μετά την επίσημη σύλληψή του από δικαστήριο για κατηγορίες περί διαφθοράς.

Το δημοτικό συμβούλιο της Κωνσταντινούπολης, στο οποίο το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), έχει την πλειοψηφία, αναμένεται να εκλέξει πρόσωπο που θα ασκεί χρέη δημάρχου τις επόμενες ημέρες, μετά την απομάκρυνση του Ιμάμογλου. Άλλοι δύο δήμαρχοι της περιοχής έχουν επίσης απομακρυνθεί, ανέφερε το υπουργείο.

Ο έκπτωτος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης κάλεσε σήμερα τους Τούρκους να συμμετάσχουν μαζικά σε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα κατά της προφυλάκισής του εν αναμονή δίκης για κατηγορίες περί διαφθοράς.

Σε νεότερη ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιμάμογλου δήλωσε πως η νομική διαδικασία σχετικά με την προφυλάκισή του ήταν «μια πλήρης εξωδικαστική εκτέλεση» που ισοδυναμεί με «προδοσία κατά της Τουρκίας».

Today, Türkiye woke up to a profound betrayal.

The ongoing judicial process is far from being fair – it is an execution without trial.

I invite our nation to fight for their rights. This fight is crucial for the future of our nation and our children.

For the future of…

— Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) March 23, 2025