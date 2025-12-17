Κάλεσμα Τραμπ για διεθνή αγώνα κατά της ισλαμιστικής τρομοκρατίας μετά την επίθεση στο Σίδνεϊ - Real.gr

Quantcast
05:15, 17/12/2025
Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον κόσμο ολόκληρο να διεξαγάγει αγώνα εναντίον των «δυνάμεων του κακού της ισλαμιστικής τρομοκρατίας» μετά την επίθεση σε παραλία στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας το σαββατοκύριακο με τουλάχιστον 15 νεκρούς και 42 τραυματίες κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα.

«Όλες οι χώρες πρέπει να ενωθούν εναντίον των δυνάμεων του κακού της ισλαμιστικής τρομοκρατίας» και «αυτό κάνουμε», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο επ’ ευκαιρία της Χάνουκα.

