Καλιφόρνια: Ένας νεκρός από έκρηξη βόμβας μπροστά σε κλινική - «Τρομοκρατική ενέργεια» λέει το FBI - Real.gr

Βόμβα πυροδοτήθηκε χθες Σάββατο μπροστά σε κλινική ειδικευμένη στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην καλιφορνέζικη πόλη Παλμ Σπρινγκς, ανακοίνωσε ο δήμαρχός της και μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ, διευκρινίζοντας πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ABC News, που επικαλέστηκε πηγές του στις υπηρεσίες επιβολής της τάξης, πέρα από το πρόσωπο που έχασε τη ζωή του, άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο δήμος ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11:00 (τοπική ώρα· 21:00 ώρα Ελλάδας).

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ ενημερώθηκε για την έκρηξη, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press μετέδωσε πως η κλινική, με διακριτικό τίτλο American Reproductive Centers, υπέστη ζημιά αλλά το προσωπικό της είναι «ασφαλές», επικαλούμενο τον Δρ. Μάχερ Αμπντάλα.

Just weeks after President Trump expressed interest in helping couples have children via IVF, a clinic explodes.

The fertility clinic and IVF lab near Desert Regional Hospital in Palm Springs, California, has significant damage. Was this an intentional bomb? pic.twitter.com/nnW4Tqqj2E

— Jere_Memez (@Jere_Memez) May 17, 2025