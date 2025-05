Καλιφόρνια: Επίθεση με μαχαίρι έξω από σχολείο - Ένας μαθητής νεκρός και δύο τραυματίες - Real.gr

Ένας μαθητής έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε μπροστά από λύκειο στη Νότια Καλιφόρνια, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι τρεις μαθητές του Λυκείου Santa Ana, όλοι αγόρια, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου ο ένας υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ οι άλλοι δύο νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης, αξιωματικός Ναταλί Γκαρσία.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα, την ώρα που οι μαθητές έφευγαν από το σχολείο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της σχολικής περιφέρειας, Φερμίν Λεάλ. Το επεισόδιο περιλάμβανε τόσο μαθητές όσο και μη μαθητές.

Οι αρχές αναζητούν τουλάχιστον δύο υπόπτους, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν έχουν σχέση με το σχολείο ή ποιο ήταν το κίνητρό τους, δήλωσε η Γκαρσία.

