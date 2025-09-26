Καλιφόρνια: Κινηματογραφική ληστεία σε κοσμηματοπωλείο – 25 άτομα μπούκαραν με όπλα, λοστούς και αξίνες - 1εκατ. δολάρια η λεία τους - Real.gr

Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε σε κοσμηματοπωλείο στην Καλιφόρνια με τους περίπου... 25 δράστες να κλέβουν αντικείμενα αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Η ληστεία έγινε από περίπου 25 άτομα που εισέβαλαν στο κοσμηματοπωλείο Heller στο Σαν Ραμόν το μεσημέρι. Η αστυνομία έχει προβεί σε κάποιες συλλήψεις.

Οι δράστες μπήκαν στο πολυτελές κατάστημα στο City Centre Bishop Ranch λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι έχοντας μαζί τους τουλάχιστον τρία όπλα, λοστούς και αξίνες. Έσπασαν τις προθήκες και έκλεψαν κοσμήματα, ενώ πελάτες και προσωπικό έψαχναν τρόπο να γλιτώσουν. Οι σκηνές είναι πραγματικά σοκαριστικές.

25 masked men steal $1 MILLION worth of merchandise from San Ramon, CA jewelry store pic.twitter.com/Bi5QfAXrm1 — BAY AREA STATE OF MIND (@YayAreaNews) September 24, 2025

Το κατάστημα είχε τοποθετήσει πρόσφατα πόρτες ασφαλείας, μέρος αναβαθμίσεων μετά από μια διάρρηξη το 2023 και έτσι , παγιδεύτηκαν για λίγο οι ύποπτους, ανέφερε το ABC News. Ενας από τους δράστες πυροβόλησε μάλιστα την γυάλινη είσοδο του καταστήματος, αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε.

Η αστυνομία του Σαν Ραμόν καταδίωξε τα οχήματα των δραστών, αλλά σταμάτησε όταν η ταχύτητα ξεπέρασε τα 160 χλμ/ώρα.

Με τη βοήθεια βίντεο από drones, βίντεο από περαστικούς και κάμερες παρακολούθησης, η αστυνομία αργότερα εντόπισε και συνέλαβε επτά υπόπτους – τρεις ενήλικες και έναν ανήλικο στο Όκλαντ με τη βοήθεια της τοπικής αστυνομίας, και τρεις ακόμη ενήλικες στο τμήμα BART του Δουβλίνου.

Οι ύποπτοι, ηλικίας 17 έως 31 ετών, είναι όλοι από το Όκλαντ και θεωρούνται ότι εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες στην περιοχή. Η αστυνομία κατά τη σύλληψή τους κατέσχεσε δύο όπλα και μερικά από τα κλεμμένα κοσμήματα, μαζί με πολλά αυτοκίνητα που ήταν κλεμμένα.