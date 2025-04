Καλιφόρνια: Σεισμός 5,2 Ρίχτερ κοντά στο Σαν Ντιέγκο - Real.gr

Σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ ταρακούνησε αρκετές περιοχές στη βόρεια Καλιφόρνια.

Το επίκεντρό εντοπίστηκε κοντά στην Τζούλιαν, μια ορεινή γραφική πόλη που είναι γνωστή για τις μηλόπιτες και τα αρτοποιεία της, η οποία βείσκεται ανατολικά του Σαν Ντιέγκο, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS). Το εστιακό βάθος ήταν στα 13,4 χιλιόμετρα.

Τον σεισμό ακολούθησαν τουλάχιστον επτά μετασεισμοί.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές στην Καλιφόρνια, σε μεγάλο τμήμα της κομητείας του Σαν Ντιέγκο, καθώς και στην κομητεία του Όραντζ και στην κομητεία του Λος Άντζελες.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Σαν Ντιέγκο ανέφερε ότι δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

