Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 συντρίφθηκε στο αεροδρόμιο Lemoore στην κεντρική Καλιφόρνια, σύμφωνα με το ABC News, την Τετάρτη.

«Ο πιλότος κατάφερε να εκτιναχθεί και είναι ασφαλής. Δεν υπάρχουν άλλα θύματα», ανέφερε το ABC, επικαλούμενο δήλωση του NAS Lemoore.

🚨 BREAKING: A U.S. Navy F-35C Lightning II has reportedly crashed near Naval Air Station Lemoore in Kings County, CA.#F35 #USNavy #Lemoore #BreakingNews https://t.co/sa3cyN6wsi

— EASTFRONT (@eastfront1) July 31, 2025