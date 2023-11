Καλιφόρνια: Εβραίος έχασε τη ζωή του έπειτα από συγκρούσεις ανάμεσα σε φιλοϊσραηλινούς και φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές

Συγκρούσεις ξέσπασαν την Κυριακή ανάμεσα σε διαδηλωτές των δύο συγκεντρώσεων, της μιας φιλοπαλαιστινιακής και της άλλης φιλοϊσραηλινής, στο Θάουζεντ Όουκς, στα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Βεντούρα.

Στον τόπο του επεισοδίου η αστυνομία διαπίστωσε ότι το θύμα, ο 69χρονος Πολ Κέσλερ, «έφερε τραύμα στο κρανίο», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση. «Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο Κέσλερ είχε εμπλακεί σε διαπληκτισμό με έναν ή περισσότερους διαδηλωτές» της φιλοπαλαιστινιακής συγκέντρωσης.

69-year-old Jewish man dies after altercation with pro-Palestinian protesters in California https://t.co/DscdKfea4vpic.twitter.com/E0YJj6Za7E