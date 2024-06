Καλιφόρνια: Πάνω από 50.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί λόγω των πυρκαγιών την τελευταία δεκαετία

Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο «Science Advances» αυτή την εβδομάδα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα νέο επιδημιολογικό μοντέλο για να εξετάσουν τις επιπτώσεις της έκθεσης σε PM2.5 από πυρκαγιές μεταξύ 2008-2018: μια περίοδος που περιλαμβάνει μερικές από τις πιο καταστροφικές και θανατηφόρες περιόδους πυρκαγιών της πολιτείας. Σύμφωνα με τη μελέτη, υπήρξαν τουλάχιστον 52.480 πρόωροι θάνατοι που αποδίδονται στην έκθεση στα εν λόγω σωματίδια και τουλάχιστον 432 δισ. δολάρια σε δαπάνες υγείας.

Η νέα μελέτη είναι η πρώτη που ποσοτικοποιεί τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της χρόνιας έκθεσης σε PM2,5 ειδικά από πυρκαγιές και όχι από άλλες πηγές και έχει σημαντικές επιπτώσεις για την Καλιφόρνια, δήλωσε η Ρέιτσελ Κόνολι, συγγραφέας της μελέτης. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι πυρκαγιές ευθύνονται για περισσότερους θανάτους και μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις από ό,τι έχουν δείξει προηγούμενες μελέτες.

«Τα ευρήματα είναι πραγματικά μια έκκληση για δράση για τη διαχείριση των δασών και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε η ερευνήτρια.

Οι ερευνητές μόλις αρχίζουν να κατανοούν τις επιπτώσεις της έκθεσης στα PM2,5 στην ανθρώπινη υγεία, αλλά μελέτες έχουν δείξει πως τα σωματίδια μπορούν να μειώσουν τη λειτουργία των πνευμόνων και να επιδεινώσουν υπάρχοντα προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων των αναπνευστικών προβλημάτων και των καρδιακών παθήσεων.

Τα σωματίδια από τις πυρκαγιές μπορεί να είναι πιο επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία από ό,τι από άλλες πηγές, αναφέρει η μελέτη, και έχουν συνδεθεί με αναπνευστικές ασθένειες και αυξημένες νοσηλείες. Άλλες μελέτες έχουν συνδέσει την έκθεση στον καπνό της πυρκαγιάς με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής και πρόωρου τοκετού.

Η Καλιφόρνια έχει βιώσει πολλές καταστροφικές πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια, όπως αυτή το 2020 κατά την οποία 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ο ουρανός έγινε πορτοκαλί, εκθέτοντας 25 εκατομμύρια ανθρώπους στον τοξικό αέρα. Ειδικοί και επιστήμονες αποδίδουν την αυξανόμενη ένταση των πυρκαγιών σε χρόνια λανθασμένων πολιτικών καταστολής των πυρκαγιών, πρακτικών διαχείρισης των δασών και στην ξηρασία που επιδεινώνεται εξαιτίας της κλιματικής κρίσης.

Οι άνθρωποι θα πρέπει να αναλάβουν δράση για να προστατευτούν από τον καπνό των δασικών πυρκαγιών, τόνισε η Κόνολι, αλλά τα ευρήματα αυτής της μελέτης υποδηλώνουν ότι η κοινωνία πρέπει να επενδύσει στη διαχείριση των δασών, καθώς και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

