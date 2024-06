Καλιφόρνια: Σέρφερ έγραψε με πέτρες «βοήθεια» και σώθηκε - Είχε αποκλειστεί σε παραλία - ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με το ant1news, ο σέρφερ κόλλησε σε μια στενή παραλία, με την παλίρροια να μπαίνει, σύμφωνα με τη μονάδα Santa Cruz του τμήματος δασοκομίας και πυροπροστασίας της Καλιφόρνια (Cal Fire).

Το μήνυμα «βοήθεια» του εντοπίστηκε από ιδιωτικό ελικόπτερο και οι αρχές ειδοποιήθηκαν, είπε ο Cal Fire σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που περιέγραφαν την παραλία ως κάπως απομακρυσμένη, με δύσκολη πρόσβαση.

Ένα ελικόπτερο διάσωσης ανέβασε τον σέρφερ στην κορυφή του γκρεμού στην επιχείρηση, στην οποία συνέβαλε και η πυροσβεστική υπηρεσία της κομητείας Santa Cruz και το τμήμα κρατικών πάρκων.

Ο άνδρας δεν χρειάστηκε ιατρική φροντίδα.

Το τμήμα της ακτής είναι περίπου 65 μίλια (105 χιλιόμετρα) νότια του Σαν Φρανσίσκο.

«Είναι ένα εξαιρετικά όμορφο μέρος για να εργάζεσαι και να ζεις», είπε ο αρχηγός της Cal Fire, Skylar Merritt, στο NBC Bay Area . «Αυτό που λέγεται, μπορεί να παρασύρει τους ανθρώπους σε μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας γύρω από αυτούς τους βράχους. Αυτές οι παραλίες είναι διαβόητες για τους δυνατούς ανέμους, τις ρυτίδες και τα κρύα νερά».

