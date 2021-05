Καλιφόρνια: Τουλάχιστον 8 νεκροί και αρκετοί τραυματίες από πυροβολισμούς – Σκοτώθηκε και ο δράστης

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σήμερα μέσα σε σιδηροδρομικό αμαξοστάσιο στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι μέχρι στιγμής οι νεκροί είναι οκτώ. Και ένας ύποπτος είναι νεκρός», δήλωσε ο Ράσελ Ντέιβις, αναπληρωτής σερίφης της κομητείας της Σάντα Κλάρα, προειδοποιώντας ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί.

Ο Ντέιβις ανέφερε πως ο δράστης εργαζόταν στο αμαξοστάσιο, αλλά δεν μπορούσε να πει αν σκοτώθηκε από πυρά ή αν αυτοκτόνησε.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 07:00 το πρωί (17:00 ώρα Ελλάδας) σε ένα σιδηροδρομικό αμαξοστάσιο που διαχειρίζεται η αρχή μεταφορών της Σάντα Κλάρα (Valley Transportation Authority (VTA), κοντά στο κεντρικό αεροδρόμιο της πόλης.

«Μια φρικτή τραγωδία συνέβη σήμερα και οι σκέψεις μας πηγαίνουν στην οικογένεια της VTA», δήλωσε ο Γκλεν Χέντρικς, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της VTA σε συνέντευξη Τύπου.

Πρόσθεσε ότι οι πυροβολισμοί συνέβησαν σε ένα τμήμα του αμαξοστασίου όπου οι εργαζόμενοι κάνουν εργασίες συντήρησης οχημάτων και ο δράστης δεν εισήλθε στο κέντρο λειτουργίας και ελέγχου.

«Περνάμε μια πολύ σκοτεινή στιγμή», δήλωσε ο δήμαρχος του Σαν Χοσέ, Σαμ Λισκάρδο στη συνέντευξη Τύπου. «Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί ποτέ στην πόλη μας».

Το Σαν Χοσέ, μια πόλη με περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους, βρίσκεται στην καρδιά της Σίλικον Βάλεϊ, του παγκόσμιου κέντρου τεχνολογικής καινοτομίας και έδρας ορισμένων από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες της Αμερικής.

#BREAKING#BreakingNews "Law enforcement responding to a possible shooting at a light rail yard in San Jose, California" https://t.co/7q7XbZqkrV — LROJ MLS ASCP (@lrojmls) May 26, 2021

Breaking: Reports indicate that there are 6-7 fatalities after a shooting at VTA light rail yard in San Jose, California. The shooter reportedly committed suicide. (Via @lenKPIX) pic.twitter.com/aFWIoWdQti — PM Breaking News (@PMBreakingNews) May 26, 2021