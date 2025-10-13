«Καλώς ήρθατε πίσω!»: Tο χειρόγραφο σημείωμα του Νετανιάχου στους ομήρους - Real.gr

Ελεύθεροι αφήνονται, ύστερα από δύο χρόνια, οι τελευταίοι Ισραηλινοί όμηροι.

Στον λογαριασμό του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Χ αναρτήθηκαν δύο φωτογραφίες με το προσωπικό μήνυμα που έγραψε μαζί με την σύζυγό του σε κάθε έναν από τους 20 ομήρους.

«Ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου και η σύζυγός του Σάρα πρόσθεσαν ένα προσωπικό μήνυμα για τους ομήρους που επέστρεψαν στα πακέτα καλωσορίσματος που ετοίμασε για αυτούς η Αρχή Ομήρων του Γραφείου του Πρωθυπουργού και τα οποία περιλαμβάνουν ρούχα και προσωπικά είδη, έναν φορητό υπολογιστή, ένα κινητό τηλέφωνο και ένα tablet», γράφει.

Σύμφωνα με το CNN, στην επιστολή αναγράφεται: «Εκ μέρους ολόκληρου του λαού του Ισραήλ — καλώς ήρθατε πίσω! Σας περιμέναμε, σας αγκαλιάζουμε».