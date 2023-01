«Καλύτερα να φτιάχνεις πίτσα στο σπίτι»: Το «τρολάρισμα» του Έλον Μασκ στον Άντριου Τέιτ μετά τη σύλληψή του

«Μερικές φορές είναι απλά καλύτερο να φτιάχνεις πίτσα στο σπίτι», έγραψε ο δισεκατομμυρίουχος ιδοκτήτης του Twitter στο προσωπικό του προφίλ στο εν λόγω μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Sometimes it’s just better to make pizza at home

Προφανώς, ο ιδρυτής της Tesla αναφερόταν στο γεγονός ότι 36χρονος Τέιτ συνελήφθη μετά την κοινοποίηση ενός βίντεο στο οποίο κρατούσε ένα κουτί πίτσας που φανέρωσε άθελά του την τοποθεσία του στις αστυνομικές αρχές της Ρουμανίας.

Πώς μια...πίτσα και η κόντρα του με την Τούνμπεργκ «έκαψαν» τον Τέιτ

Στη σύλληψη του Τέιτ, για τον οποίο υπήρχαν καταγγελίες για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και σύσταση ομάδας οργανωμένου εγκλήματος, βοήθησε με τον τρόπο της και η νεαρή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Οι αρχές που αναζητούσαν τον Τέιτ, οδηγήθηκαν στα ίχνη του, μέσω ενός βίντεο που ανέβασε ο ίδιος προκειμένου να πειράξει την Τούνμπεργκ. Σε αυτό το βίντεο 36χρονος ζήτησε από ένα άτομο εκτός οθόνης, να του δώσει μία πίτσα, αλλά τους υπενθυμίζει να μην την ανακυκλώσουν σε μια προσπάθεια να ειρωνευτεί την Σουηδέζα ακτιβίστρια. Ωστόσο, η ρουμάνικη πίτσα που ζήτησε να γευτεί στο βίντεο και το ρουμανικό της λογότυπο ήταν αυτά που «πρόδωσαν» την τοποθεσία του και οδήγησαν στην σύλληψή του.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg

The world was curious.

And I do agree you should get a life ?? https://t.co/mHmiKHjDGHpic.twitter.com/SMisajQRcf