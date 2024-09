Κάμαλα Χάρις: Απάντησε στο «Μισώ την Τέιλορ Σουίφτ» του Τραμπ με στίχους της τραγουδίστριας

Η καμπάνια της Κάμαλα Χάρις εκμεταλλεύτηκε την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ «Μισώ την Τέιλορ!» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαντώντας με 28 τίτλους τραγουδιών και στίχους της δημοφιλούς τραγουδίστριας.

Η απάντηση που εξέδωσε η προεκλογική εκστρατεία των Δημοκρατικών υποψηφίων το πρωί της Κυριακής είχε τίτλο «Η κακή εβδομάδα του Τραμπ (Taylor’s Version)».

Η ανακοίνωση γράφει: «Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι είναι ασφαλές (αναφορά στο κομμάτι Safe and Sound) να πούμε ότι η εβδομάδα του Ντόναλντ Τραμπ τον έχει ρίξει στα πατώματα (Down Bad). Ο κύριος Not-at-all-Fine (μετατροπή του τίτλου του κομματιού Mr. Perfectly Fine) πέρασε αυτή την εβδομάδα δουλεύοντας τα συναισθήματά του, κλαψουρίζοντας για τα προβλήματα σαμπάνιας (Champagne Problems)…».

Συνεχίζει σε αυτό το πνεύμα, καθώς περιλαμβάνει πολλές αναφορές που είναι άμεσα αναγνωρίσιμες τους φανς της τραγουδίστριας.

NEW from @KamalaHQ: Trump's Bad Week (Taylor's Version) Mr. Not-at-all Fine spent his week working through his feelings, spouting conspiracy theories, and whining about his Champagne Problems Call It What You Want, but it’s Nothing New for the Smallest Man Who Ever Lived >>> pic.twitter.com/armGoGIqsv — Sarafina Chitika (@SarafinaChitika) September 15, 2024

Τα τραγούδια που περιλαμβάνει η ανακοίνωση της Κάμαλα Χάρις

Τα τραγούδια ή τα άλμπουμ που αναφέρονται στην ανακοίνωση είναι:

«Safe & Sound», «Down Bad», «Mr. Perfectly Fine» (που άλλαξε σε «Mr. Not-at-All Fine”), «Champagne Problems», «The Man», «Call It What You Want», «Nothing New», «The Smallest Man Who Ever Lived», «Shake It Off», «Bad Blood», «Better Than Revenge», «Sad, Beautiful, Tragic», «But Daddy, I Love Him» (μέσω της ατάκας «Oh my God, you should have seen the American people’s faces»), «I Forgot That You Existing», «Out of the Woods», «Blank Space», «Begin Again», «Long Live», «All Too Well», «The Last Time», «End Game”, «Breathe”, «The Story of Us», «Back to December», ««Enchanted», «Fearless», «1989» και «We Are Never Getting Back Together».

Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της δήλωσης της εκστρατείας έχει ως εξής: «Οι ασυναρτησίες, οι φωνές και οι συνεχείς θεωρίες συνωμοσίας του έχουν κάνει πολλούς να ρωτούν αν είναι “πολύ συναισθηματικός” για να είναι πρόεδρος. Πείτε το όπως θέλετε (Call It What You Want), αλλά δεν είναι κάτι καινούργιο (Nothing New) για τον πιο μικρό άνθρωπο που έζησε ποτέ (The Smallest Man Who Ever Lived)»