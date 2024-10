Κάμαλα Χάρις: Η ατάκα της όταν ήπιε μπύρα σε νυχτερινό talk show

Η υποψήφια των Δημοκρατικών άνοιξε ένα κουτί Miller High life, μια διάσημη αμερικανική lager, στο στούντιο που γυριζόταν η εκμπομπή "The Late Show with Stephen Colbert", κάτι το οποίο δεν θα έκανε ποτέ κάποιος από τους δύο τελευταίους προέδρους, καθώς οι Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν δεν πίνουν.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε στο κοινό ότι οι σεναριογράφοι της σειράς είχαν ελέγξει εκ των προτέρων τι έπρεπε να σερβίρουν «γιατί δεν μπορείς να προσφέρεις έτσι απλά ένα ποτό στην αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

The champagne of beers.

Thank you for having me, @colbertlateshow! pic.twitter.com/OBd7Wn5Yg7