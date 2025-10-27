Καμερούν: Ο Πολ Μπίγια επανεξελέγη πρόεδρος σε ηλικία 92 ετών, η αντιπολίτευση καταγγέλλει πυροβολισμούς κοντά στο σπίτι του αντιπάλου του - Real.gr

Ο πρόεδρος του Καμερούν Πολ Μπίγια, ο ηγέτης με τα περισσότερα χρόνια στον θώκο παγκοσμίως, εξασφάλισε σήμερα όγδοη θητεία, σύμφωνα με τα εκλογικά αποτελέσματα, την ώρα που ο κύριος αντίπαλός του από την αντιπολίτευση, ο οποίος διεκδίκησε επίσης τη νίκη, κατήγγειλε πυροβολισμούς κοντά στο σπίτι του.

Ο Μπίγια, 92 ετών, κέρδισε το 53,66% των ψήφων έναντι 35,19% του πρώην συμμάχου του Ίσα Τσιρόμα Μπακάρι, ανέφερε το Συνταγματικό Δικαστήριο. Μια νέα επταετής θητεία θα κρατήσει τον βετεράνο ηγέτη στην εξουσία μέχρι τα 100 περίπου.

Διαδηλωτές που πρόσκεινται στην αντιπολίτευση συγκρούστηκαν κατ΄επανάληψη με τις δυνάμεις ασφαλείας την προηγούμενη εβδομάδα όταν μερικά αποτελέσματα έδειξαν ότι ο Μπίγια όδευε σε νίκη στις εκλογές της 12ης Οκτωβρίου.

Προς το παρόν δεν υπάρχει σχόλιο για τα αποτελέσματα από την κυβέρνηση, που απέρριψε τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης για παρατυπίες.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Τσιρόμα έγραψε στο Facebook ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά εναντίον πολιτών έξω από το σπίτι του στη βόρεια πόλη Γκάρουα.

Δεν είπε από ποιον προήλθαν οι πυροβολισμοί ούτε σχολίασε άμεσα το εκλογικό αποτέλεσμα. Το Ρόιτερς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα αυτή την αναφορά. Την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι κέρδισε τις εκλογές και δεν θα δεχόταν άλλο αποτέλεσμα.

Το αποτέλεσμα εγείρει την προοπτική περισσότερων αντιπαραθέσεων ανάμεσα σε υποστηρικτές της αντιπολίτεςυσης και τις δυνάμεις ασφαλείας, μία ημέρα μετά τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων στις συγκρούσεις στην εμπορική πρωτεύουσα του Καμερούν Ντουάλα.

«Περιμένουμε κλιμάκωση της αναταραχής καθώς οι Καμερουνέζοι απορρίπτουν ευρέως το επίσημο αποτέλεσμα και δεν μπορούμε να δούμε την κυβέρνηση Μπίγια να κρατάει πολύ παραπάνω», δήλωσε ο Φρανσουά Κονραντί, οικονομολόγος στην Oxford Economics.

Ο Μπίγια έγινε πρόεδρος το 1982 και από τότε ασκεί την εξουσία με σιδηρά πυγμή, καταργώντας το όριο της προεδρικής θητείας το 2008 και κερδίζοντας την επανεκλογή του με άνετη διαφορά.

«Διά του παρόντος ανακηρύσσεται εκλεγμένος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχοντας εξασφαλίσει την πλειοψηφία των ψήφων, ο υποψήφιος Μπίγια, Πολ», δήλωσε ο Κλεμάν Ατανγκανά, πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Ο Τσιρόμα είναι περίπου 75 ετών, πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός Απασχόλησης. Διέρρηξε τις σχέσεις του με τον Μπίγια νωρίτερα φέτος.

Διεξήγαγε προεκλογική εκστρατεία προσελκύοντας μεγάλα πλήθη και έλαβε υποστήριξη από ένα συνασπισμό αντιπολιτευόμενων κομμάτων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

