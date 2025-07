«Καμίνι» η νότια Ευρώπη: Ρεκόρ θερμοκρασιών σε Πορτογαλία και Ισπανία - Real.gr

Σφοδρό κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, προκαλώντας ρεκόρ θερμοκρασιών σε πολλές χώρες, με την Πορτογαλία και την Ισπανία να καταγράφουν θερμοκρασίες άνω των 45°C, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο βιώνει τον πιο ζεστό Ιούνιο από το 1884.

Πιο συγκεκριμένα, η Πορτογαλία, που βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν ακραίο καύσωνα, κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ για τον Ιούνιο με 46,6°C στην περιοχή Μόρα, περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά της Λισαβόνας.

Το προηγούμενο ρεκόρ για το μήνα Ιούνιο, 44,9°C, καταγράφηκε το 2017. Περίπου το 37% των μετεωρολογικών σταθμών στη χώρα σημείωσαν θερμοκρασίες άνω των 40°C την Κυριακή, με περιοχές όπως η Λισαβόνα να βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό λόγω των αυξημένων κινδύνων πυρκαγιών.

Portugal, Spain, France, and Italy were some of the worst hit countries, with temperatures reaching over 40 degrees Celcius.

A severe heatwave has gripped Europe over the past seven days, triggering widespread heat alerts.



Οι θερμοκρασίες υποχώρησαν σήμερα, ωστόσο οκτώ περιφέρειες παραμένουν σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω του κινδύνου δασικών πυρκαγιών. Το πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA) ανέφερε πως το Σαββατοκύριακο σημειώθηκαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με αρκετούς σταθμούς να ξεπερνούν τα προηγούμενα ρεκόρ.

Στην Ισπανία, η θερμοκρασία του Ιουνίου 2025 κατέρριψε όλα τα ρεκόρ, φτάνοντας τους 46°C στην περιοχή Χέλβα στην Ανδαλουσία, ενώ η μέση θερμοκρασία του μήνα ήταν 23,6°C, κατά 0,8°C υψηλότερη από τον προηγούμενο θερμότερο Ιούνιο του 2017.

Το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε τον θερμότερο Ιούνιο από το 1884, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό Γραφείο, με θερμοκρασίες που έφτασαν έως και τους 35°C, καθιστώντας τον φετινό Ιούνιο τον πιο ζεστό καταγεγραμμένο στην ιστορία.

Ο καύσωνας αυτός ήταν το δεύτερο κύμα ζέστης που έπληξε τη χώρα μέσα στον τελευταίο μήνα, με τους επιστήμονες να υπογραμμίζουν ότι η κλιματική αλλαγή έχει καταστήσει τέτοιες καυτές συνθήκες πολύ πιο συχνές.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το δεύτερο κύμα καύσωνα έφερε θερμοκρασίες ρεκόρ στο Λονδίνο και άλλες περιοχές της Αγγλίας, ενώ οι προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη συνεχίζουν να ισχύουν για τη διάρκεια της εβδομάδας, με τον Wimbledon να ξεκινά με την πιο θερμή έναρξη στην ιστορία του.

Η Γερμανία αντιμετωπίζει πρωτοφανή ξηρασία για το πρώτο εξάμηνο του 2025, με το μετεωρολογικό σταθμό στο Telegrafenberg στην Πότσνταμ, κοντά στο Βερολίνο, να καταγράφει τις χαμηλότερες βροχοπτώσεις από το 1893.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Κλιματικών Επιπτώσεων του Πότσνταμ (PIK), οι πρώτοι έξι μήνες του 2025 ήταν οι πιο ξηροί από τότε που άρχισαν οι μετρήσεις, με μόλις 146,8 χιλιοστά βροχής να καταγράφονται, ακόμα λιγότερα από το προηγούμενο ρεκόρ των 158,5 χιλιοστών το 1942.

Η ξηρασία αυτή έχει επιφέρει ανησυχητικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα στα δάση της Γερμανίας, με τις βλάστηση και τα τοπία να χρειάζονται αυξημένες ποσότητες νερού λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι η μέση θερμοκρασία στη χώρα είναι τώρα περίπου 2°C υψηλότερη σε σχέση με πριν από 100 χρόνια, κάτι που έχει αυξήσει τις ανάγκες για νερό, εντείνοντας ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Το Παρίσι έχει τεθεί σήμερα σε κόκκινο συναγερμό – τον πιο υψηλό. Η προηγούμενη φορά που είχε κηρυχθεί ο ύψιστος συναγερμός στη γαλλική πρωτεύουσα ήταν πριν πέντε χρόνια, από τις 7 ως τις 12 Αυγούστου του 2020.

Λόγω των ακραίων θερμοκρασιών έχουν επιβληθεί αυστηροί περιορισμοί στην κίνηση των αυτοκινήτων, ενώ η κορυφή του Πύργου του Άιφελ θα παραμείνει κλειστή για τους τουρίστες ως την Τετάρτη.

The French capital Paris has been put on red alert as temperatures soar above 40 celsius. More than a thousand schools will be closed along with landmarks like the Eiffel Tower.

Two people have died during extreme heat in Italy, which has triggered landslides and violent storms… pic.twitter.com/LlxL1xfo5U

