Καμπούλ: Απελπισμένοι Αφγανοί εκλιπαρούν για βοήθεια στο αεροδρόμιο, στους 12 οι νεκροί - Ταλιμπάν: Δεν θέλουμε να πειράξουμε κανέναν - ΒΙΝΤΕΟ

Οι θάνατοι αυτοί προκλήθηκαν είτε από πυρά είτε σε ποδοπατήματα, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος των Ταλιμπάν και κάλεσε τους ανθρώπους, οι οποίοι εξακολουθούν να συνωστίζονται στις πύλες του αεροδρομίου να επιστρέψουν στα σπίτια τους αν δεν έχουν το νόμιμο δικαίωμα να ταξιδέψουν.

Τις σκηνές χάους στο αεροδρόμιο καταγράφουν νέα βίντεο

Video obtained by CBS News from an American citizen in Kabul shows large crowds attempting to enter the airport from its North Gate. The Taliban controls access to the airport, and U.S. nationals have reported being unable to get to the runway for scheduled evacuation flights. pic.twitter.com/BOK7RUvx1B