Καναδάς, Αυστραλία και Βρετανία αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος - Real.gr

Μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης o Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ σημείωσε ότι ο Καναδάς προχώρησε στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης.

«Ο Καναδάς αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρουμε τη σύμπραξή μας στην οικοδόμηση της υπόσχεσης ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το Κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το Κράτος του Ισραήλ», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κάρνεϊ.

Today, Canada recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/zhumVJRBfe — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε σήμερα την επίσημη αναγνώριση από το Ηνωμένο Βασίλειο του Κράτους της Παλαιστίνης ώστε να «αναβιώσουν η ελπίδα της ειρήνης και μια λύση των δύο κρατών» μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων

«Σήμερα, για να αναβιώσουμε την ελπίδα της ειρήνης και μιας λύσης των δύο Κρατών, δηλώνω ξεκάθαρα ως πρωθυπουργός αυτής της μεγάλης χώρας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επισήμως το Κράτος της Παλαιστίνης», ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ με μια βιντεοσκοπημένη δήλωσή του που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η απόφαση έχει συμβολικό βάρος, καθώς η Βρετανία διαδραμάτισε μείζονα ρόλο στη δημιουργία του Ισραήλ ως σύγχρονου κράτους μετά το Δεύτεορ Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι σύμμαχός του.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

Η Αυστραλία αναγνωρίζει την Παλαιστίνη μαζί με τον Καναδά και τη Βρετανία στο πλαίσιο μας προσπάθειας για την αναβίωση της λύσης των δύο κρατών, η οποία αρχίζει με μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται εκεί, αναφέρει ο Αλμπανέζι στη δήλωση που εξέδωσε από κοινού με την αυστραλή υπουργό Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ.

Η Χαμάς δεν πρέπει να έχει ρόλο στην Παλαιστίνη, προστίθεται στη δήλωση.

Η επιστολή του Αυστραλού πρωθυπουργού: