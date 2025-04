Kαναδάς: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος σε φεστιβάλ στο Βανκούβερ - Αναφορές για θύματα - Real.gr

Αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος, στο Βανκούβερ στον Καναδά, μετέδωσαν διεθνή ΜΜΕ.

Η Αστυνομία του Βανκούβερ ανέφερε ότι «πολλοί άλλοι» τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού, το οποίο σημειώθηκε σε φεστιβάλ δρόμου το βράδυ του Σαββάτου.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των θυμάτων

Ο οδηγός του οχήματος έχει τεθεί υπό κράτηση.

Initial reports of several killed and over a dozen injured, after an SUV plowed into a closed-off street filled with people celebrating the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada. pic.twitter.com/cLQQPfOMCq

— OSINTdefender (@sentdefender) April 27, 2025