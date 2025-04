Καναδάς: Αναφορές για πυροβολισμούς σε αεροδρόμιο του Τορόντο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Τερματικός σταθμός στο αεροδρόμιο Pearson του Τορόντο έκλεισε, αναφέρει σε λογαριασμό της στο X η αστυνομία της περιοχής.

Ο τερματικός σταθμός 1 του διεθνούς αεροδρομίου Pearson του Τορόντο του Καναδά έκλεισε, ύστερα από πληροφορίες για πυροβολισμούς.

Το τμήμα κυκλοφορίας της επαρχιακής αστυνομίας του Οντάριο ανέφερε σε ανάρτηση στο X ότι οι δρόμοι που οδηγούν στον τερματικό σταθμό 1 έχουν κλείσει «λόγω αστυνομικής έρευνας», κάνοντας, μάλιστα έκκληση στο κοινό να αποφύγουν την περιοχή.

Δημοσιογράφος του CP24 μοιράστηκε φωτογραφία που έδειχνε πολλά αστυνομικά οχήματα στο σημείο και κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Παράλληλα, ένας άλλος λογαριασμός στο X ανήρτησε βίντεο μέσα από το αεροδρόμιο, λέγοντας πως υπάρχει ένας άνθρωπος σοβαρά τραυματισμένος.

🚨🇨🇦 BREAKING: TORONTO PEARSON SHOOTING LOCKDOWN — ONE CRITICALLY INJURED

Toronto Pearson International Airport’s Terminal 1 went into full lockdown just now after reports of a shooting in the Departures area.

Peel Police swarmed the scene, with 30+ cruisers and paramedics… pic.twitter.com/ip364dOXlo

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 24, 2025