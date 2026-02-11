Quantcast
Καναδάς: Δέκα νεκροί, μεταξύ αυτών και ο δράστης, από πυροβολισμούς σε σχολείο - Real.gr
real player

Καναδάς: Δέκα νεκροί, μεταξύ αυτών και ο δράστης, από πυροβολισμούς σε σχολείο

04:45, 11/02/2026
Καναδάς: Δέκα νεκροί, μεταξύ αυτών και ο δράστης, από πυροβολισμούς σε σχολείο

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου δράστη, έχουν πέσει νεκροί σε επίθεση με πυροβολισμούς στην πόλη Tumbler Ridge στην Βρετανική Κολομβία του Καναδά, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης σε Γυμνάσιο του Tumbler Ridge Secondary School, όπου οι τοπικές δυνάμεις της RCMP κλήθηκαν για αναφορά εν ενεργεία δράστη με πυροβόλο όπλο.

Οι αρχές εντόπισαν έξι νεκρούς μέσα στο σχολείο, ενώ δύο ακόμη νεκροί εντοπίστηκαν σε μια κατοικία που πιστεύεται ότι συνδέεται με το γεγονός, και ένα άτομο πέθανε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο.

 

Ο δράστης, βρέθηκε επίσης νεκρός στο σημείο, πιθανώς από αυτοπυροβολισμό, και οι αξιωματικοί ερευνούν εάν υπήρξε και δεύτερος ύποπτος.

Επιπλέον, περισσότερα από 25 άτομα έχουν τραυματιστεί.

Πηγή: Reuters

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved