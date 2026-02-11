Καναδάς: Δέκα νεκροί, μεταξύ αυτών και ο δράστης, από πυροβολισμούς σε σχολείο - Real.gr

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου δράστη, έχουν πέσει νεκροί σε επίθεση με πυροβολισμούς στην πόλη Tumbler Ridge στην Βρετανική Κολομβία του Καναδά, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης σε Γυμνάσιο του Tumbler Ridge Secondary School, όπου οι τοπικές δυνάμεις της RCMP κλήθηκαν για αναφορά εν ενεργεία δράστη με πυροβόλο όπλο.

Οι αρχές εντόπισαν έξι νεκρούς μέσα στο σχολείο, ενώ δύο ακόμη νεκροί εντοπίστηκαν σε μια κατοικία που πιστεύεται ότι συνδέεται με το γεγονός, και ένα άτομο πέθανε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο.

#BREAKING: RCMP Responds To Active Shooter Incident At📍Tumbler Ridge Secondary School In BC. ⚠️ 10 Confirmed Dead Including, Suspect Described As Female In A Dress With Brown Hair Was Located Deceased. 25 Others Injured. Students At School Have Been Released To Parents. 🙏🌺 pic.twitter.com/jMDSyvNL0m — 401_da_sarpanch (@401_da_sarpanch) February 11, 2026

Ο δράστης, βρέθηκε επίσης νεκρός στο σημείο, πιθανώς από αυτοπυροβολισμό, και οι αξιωματικοί ερευνούν εάν υπήρξε και δεύτερος ύποπτος.

Επιπλέον, περισσότερα από 25 άτομα έχουν τραυματιστεί.

Πηγή: Reuters