Καναδάς: Ένας νεκρός και τουλάχιστον έξι τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι - Real.gr
Καναδάς: Ένας νεκρός και τουλάχιστον έξι τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

21:16, 04/09/2025
Καναδάς: Ένας νεκρός και τουλάχιστον έξι τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

H καναδική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος για την επίθεση έχει πεθάνει.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε μια κοινότητα στην επαρχία Μανιτόμπα του Καναδά, αναφέρει η καναδική αστυνομία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, η καναδική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος για την επίθεση είχε επίσης πεθάνει.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην κοινότητα Hollow Water First Nation, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Ουΐνιπεγκ.

Οκτώ άτομα μεταφέρθηκαν είτε αεροπορικώς είτε με ασθενοφόρο σε τοπικά νοσοκομεία, σύμφωνα με δήλωση της Shared Health, της επαρχιακής υγειονομικής αρχής, προς το BBC.

