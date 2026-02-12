Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Κάρνεϊ θα μεταβεί στον τόπο του μακελειού στο Τάμπλερ Ριτζ - Real.gr

Το γραφείο του Καναδού πρωθυπουργού δήλωσε σήμερα ότι ο Μαρκ Κάρνεϊ θα μεταβεί σύντομα στο Τάμπλερ Ριτζ για να εκφράσει την υποστήριξή του στους κατοίκους αυτής της μικρής πόλης με ορυχεία στα δυτικά της χώρας, κατά την οποία οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη.

Δεν διευκρινίστηκε η ημέρα για αυτή την επίσκεψη, της οποίας οι λεπτομέρειες “μένει να οριστικοποιηθούν με τις τοπικές αρχές”, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο το γραφείο του πρωθυπουργού.

Ο Καναδάς που δεν είναι συνηθισμένος στις πολύνεκρες επιθέσεις σε αντίθεση με τη γειτονική του χώρα, τις ΗΠΑ, είναι σε σοκ μετά το μακελειό αυτό κατά το οποίο επίσης τραυματίστηκαν 25 άνθρωποι και σημειώθηκε κυρίως μέσα στο γυμνάσιο-λύκειο της πόλης.

Το πρωί της Πέμπτης, η πόλη είναι παράξενα άδεια, τα περισσότερα καταστήματα είναι κλειστά ενώ στο Τάμπλερ Ριτζ έχει κηρυχθεί ημέρα πένθους, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην περιοχή.

Κοντά στο σχολείο και στην παιδική χαρά, ένα μικρό μπουκέτο με λουλούδια έχει τοποθετηθεί κάτω από ένα δέντρο αλλά και λούτρινα ζωάκια, ένας ροζ μονόκερος…

Η κυβέρνηση της επαρχίας της Βρετανικής Κολομβίας κήρυξε τη σημερινή ημέρα πένθους στη μνήμη των θυμάτων. Επίσημες τελετές ακυρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν από σιγή ενός λεπτού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το πρόσωπο που θεωρείται ύποπτο για την επίθεση ήταν μια 18χρονη κάτοικος του Τάμπλερ Ριτζ, της οποίας το προφίλ και το κίνητρο προσπαθούν να καταλάβουν.

Αυτή η νέα γυναίκα, η Τζέσι βαν Ρούτσελαρ, την οποία η αστυνομία παρουσιάζει ως τρανς, σκότωσε πέντε παιδιά 12 και 13 ετών όπως και μια εκπαιδευτικό 39 ετών μέσα στο σχολείο. Πριν από την επίθεση, σκότωσε τη μητέρα της και τον αδελφό της μέσα σε ένα σπίτι.

Η ίδια έδωσε τέλος στη ζωή της πριν συλληφθεί.

Οι αρχές δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν επί του παρόντος το κίνητρο. Προσθέτουν ότι είχαν μεταβεί επανειλημμένα στην κατοικία της ύποπτης κατά το παρελθόν λόγω προβλημάτων ψυχικής υγείας που παρουσίαζε.

