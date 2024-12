Καναδάς: Αεροπλάνο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από αναγκαστική προσγείωση – ΒΙΝΤΕΟ

Το αεροδρόμιο έκλεισε ενώ στο διαδίκτυο έχουν αναρτηθεί βίντεο από τις δραματικές πρώτες στιγμές όταν οι φλόγες τυλίγουν το αεροπλάνο των καναδικών αερογραμμών.

Το αεροσκάφος σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει στην PAL Airlines και εκτελούσε την πτήση AC2259 της Air Canada μεταξύ St. John’s και Halifax. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή τραυματίες.

?? JUST IN: Air Canada flight lands in Halifax with a broken landing gear, resulting in the wing scraping the runway causing a fire

The airport is currently CLOSED.

This comes just hours after a Boeing 737 attempted a landing without warning extending its gear in South Korea,… pic.twitter.com/Givga3hDEn