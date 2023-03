Καναδάς: Αιματηρός επίλογος σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

Ήταν περίπου 01:00 (τοπική ώρα) όταν δύο αστυνομικοί, ηλικίας 30 και 35 ετών, έφθασαν σε σπίτι που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης. Δέχθηκαν πυρά από έναν νεαρό άνδρα κατά την άφιξή τους στο σημείο και δεν «πρόλαβαν να αντιδράσουν», ανέφερε η αστυνομία, συμπληρώνοντας ότι ο δράστης έβαλε τέλος στη ζωή του.

Μια γυναίκα διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένη σε νοσοκομείο και η κατάσταση της χαρακτηρίζεται κρίσιμη από τους γιατρούς.

«Το περιστατικό θα επηρεάσει την κοινότητά μας, αλλά πρέπει ο καθένας να σταθεί στο πλευρό του άλλου», είπε σε συνέντευξη Τύπου ο αρχηγός της αστυνομίας του Έντμοντον, Ντέιλ Μακφί.

«Είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη και θλιβερή ημέρα», είπε ο δήμαρχος Άμαρζιτ Σόχι. «Κάθε ημέρα, οι οικογένειες των αστυνομικών αποχαιρετούν τους αγαπημένους τους όταν φεύγουν για τη δουλειά, και ελπίζουν πως θα επιστρέψουν σώοι και αβλαβείς», συμπλήρωσε, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο Kαναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό σχολίασε μέσω Twitter το περιστατικό, αναφέροντας ότι «καθημερινά οι αστυνομικοί εκτίθενται σε κινδύνους για να προστατεύσουν τους πολίτες» και ο θάνατος δύο αστυνομικών από πυρά ενόπλου στο Έντμοντον υπενθυμίζει σε όλους αυτήν την πραγματικότητα.

Never forget Liberal Justin Trudeau took a knee to Defund The Police

Trudeau's words below are completely hollow #Edmonton#Abpoli#ldnonthttps://t.co/gLA1VqtDGXpic.twitter.com/vjbLLcXr4l