Καναδάς: Ανασύρθηκαν συντρίμμια που ανήκουν στο βαθυσκάφος Titan

Σύμφωνα με την DailyMail, μεγάλα κομμάτια μετάλλου ξεφορτώθηκαν από το πλοίο Horizon Arctic στην αποβάθρα της καναδικής ακτοφυλακής στο Σεντ Τζονς της Νέας Γης του Καναδά, σήμερα το πρωί.

Το συντρίμμια καλύφθηκαν γρήγορα με μεγάλους μουσαμάδες πριν ανυψωθούν με γερανούς σε φορτηγά που τα μετέφεραν για έλεγχο. Τα κομμάτια περιλάμβαναν ένα μεγάλο, λευκό τμήμα καμπυλωτού μετάλλου, ενώ ένα άλλο αντικείμενο ήταν γεμάτο καλώδια και άλλα μηχανικά μέρη.

Chunks from the Titanic sub that imploded killing everyone onboard are recovered and brought ashore https://t.co/nnszGvbGudpic.twitter.com/bIK5Z0Uux0