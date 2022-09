Καναδάς: Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δύο ανδρών

Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Ντέμιεν Σάντερσον, 31 ετών και του Μάιλς Σάντερσον, 30 ετών, οι οποίοι μαχαίρωσαν ανθρώπους σε 13 διαφορετικά σημεία στο Σασκάτσουαν. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 18 τραυματίστηκαν.

Σε βάρος των δύο ανδρών έχει ήδη ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Οι επιθέσεις αυτές ήταν μεταξύ των πιο πολυαίμακτων που έχουν σημειωθεί στη σύγχρονη ιστορία του Καναδά.

Μια ανακοίνωση που εξέδωσαν ηγετικά στελέχη των αυτοχθόνων του Καναδά αναφέρει ότι η υπόθεση ενδέχεται να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών. Η αστυνομία είπε ότι κατά τα φαινόμενα ορισμένα από τα θύματα στοχοθετήθηκαν σκοπίμως, άλλα όμως μάλλον μπήκαν στο στόχαστρο εντελώς τυχαία.

Οι ύποπτοι θεάθηκαν για τελευταία φορά την Κυριακή, ενώ κυκλοφορούσαν με ένα μαύρο Nissan Rogue στην πόλη Ρετζίνα, περίπου 320 χιλιόμετρα από την περιοχή όπου εξαπέλυσαν τις επιθέσεις, στο Τζέιμς Σμιθ Κρι Νέισον και το χωριό Γουέλντον. «Πιστεύουμε ότι κάποιος εκεί έξω ξέρει πού βρίσκονται αυτοί οι δυο και έχει πληροφορίες που θα είναι πολύτιμες για την αστυνομία και σας προτρέπω να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας της Ρετζίνα, Έβαν Μπρέι.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CBC News, η αστυνομία της πόλης Σασκατούν αναζητά τον Μάιλς Σάντερσον από τον Μάιο, όταν σταμάτησε να επικοινωνεί με τον αξιωματικό που επέβλεπε αν τηρούσε τους όρους αποφυλάκισής του. Είχε εκτίσει ποινή για επίθεση, ληστεία, φθορά ξένης περιουσίας και απειλές.

#UPDATE Canadian police scoured #Saskatchewan and neighboring provinces on Monday in a major manhunt for two fugitives suspected of carrying out a stabbing spree that killed 10 people and wounded 15 https://t.co/BJieGIeH76#JamesSmithCreeNationpic.twitter.com/1PSYlPCI9f