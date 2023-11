Καναδάς: Αστυνομία διέλυσε φιλοπαλαιστινιακή συγκέντρωση έξω από εστιατόριο όπου δειπνούσε ο πρωθυπουργός Τριντό

Οι άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας απώθησαν τους διαδηλωτές και δημιούργησαν κλοιό ασφαλείας για να διευκολύνουν την έξοδο του πρωθυπουργού Τριντό από το εστιατόριο. Ένας 27χρονος συνελήφθη επειδή γρονθοκόπησε μια αστυνομικό στο πρόσωπο, σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας.

“Shame on you! You have blood on your hands!”

Activists confront #JustinTrudeau while he wines and dines in #Vancouver.