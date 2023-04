Καναδάς: Δύο νεκροί από την παγοθύελλα, πάνω από ένα εκατομμύριο κάτοικοι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στο Κεμπέκ όταν καταπλακώθηκε από δέντρο, ενώ άλλος ένας σκοτώθηκε από πτώση κλαδιού στο ανατολικό Οντάριο, σύμφωνα με καναδικά μέσα ενημέρωσης.

#Canada . A significant #storm resulted in a power outage affecting a few hundred thousand households in #Montreal . The exact timing for power to be restored remains uncertain, causing further hardship for those affected: power was cut off for around five hours. pic.twitter.com/Hh9LIHPPAG

Σχεδόν ένα εκατομμύριο κάτοικοι στο Κεμπέκ και άλλοι 110.000 στο Οντάριο έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που δημοσιεύει ο εξειδικευμένος ιστότοπος Poweroutage.com. Το άθροισμα αυτό ανερχόταν σε 1,3 εκατ. κατοίκους χθες Πέμπτη.

Οι δύο επαρχίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% του συνολικού πληθυσμού του Καναδά (περίπου 39 εκατ. κάτοικοι).

I hope everyone is safe in Montreal. About 1/3 of all Hydro Quebec customers don’t have power. Bigger risks like fires are the worrisome 2nd order effects.

I hope those hydro workers are given grace too, it won’t be an easy week after this ice storm. pic.twitter.com/AWZrEnRXNs