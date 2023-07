Καναδάς: Εκατοντάδες πυρκαγιές μαίνονται στη χώρα - Μια 19χρονη πυροσβέστρια σκοτώθηκε στη Βρετανική Κολομβία

Σύμφωνα με το Γενικό Συνδικάτο Εργαζομένων της Βρετανικής Κολομβίας η πυροσβέστρια σκοτώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης ενώ συμμετείχε στην κατάσβεση μιας πυρκαγιάς έξω από την πόλη Ρέβελστοουκ, που απέχει περίπου 500 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Βανκούβερ. Η Έφιππη Αστυνομία της πόλης αυτής ανέφερε ότι η 19χρονη βρισκόταν σε μια απομονωμένη περιοχή όπου είχε εκδηλωθεί μια μικρή φωτιά. Έχασε την επαφή με την ομάδα της και εγκλωβίστηκε όταν την καταπλάκωσε ένα δέντρο. Μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο, αλλά υπέκυψε στα τραύματά της.

«Τα νέα από τη Βρετανική Κολομβία, ότι μια πυροσβέστρια που μαχόταν θαρραλέα τις πυρκαγιές, έχασε τη ζωή της, είναι σπαρακτικά. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, συλλυπούμαι την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της», έγραψε στο Twitter ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό.

The news from British Columbia – that one of the firefighters bravely battling wildfires has lost her life – is heartbreaking. At this incredibly difficult time, I’m sending my deepest condolences to her family, her friends, and her fellow firefighters.

Ο Καναδάς βιώνει ίσως τις χειρότερες δασικές πυρκαγιές στην ιστορία του και οι εκπομπές μικροσωματιδίων έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ.

Στο Κεμπέκ αναπτύχθηκε στρατός για να βοηθήσει στις εκκενώσεις κοινοτήτων στον βορρά της επαρχίας αυτής, όπως έγινε γνωστό από τον υπουργό Μπιλ Μπλερ, που είναι αρμόδιος για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.

