Καναδάς: Η ΥΠΕΞ θα επισκεφθεί την Ουκρανία, δεσμεύεται για την αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας

Ο Καναδάς, ο οποίος έχει έναν αρκετά μεγάλο και με πολιτική επιρροπή πληθυσμό ουκρανικής καταγωγής, έχει υιοθετήσει σκληρή στάση απέναντι στη Μόσχα μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014.

"Η συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων και εξοπλισμού εντός και γύρω από την Ουκρανία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή. Αυτές οι επιθετικές ενέργειες πρέπει να αποτραπούν", ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Τζόλι.

"Ο Καναδάς θα εργαστεί μαζί με τους διεθνείς εταίρους του για να τηρήσει την διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες", πρόσθεσε η ίδια.

Η Τζόλι θα συναντηθεί με τον ουκρανό πρωθυπουργό Ντένις Σμιγκάλ και θα ταξιδέψει στο δυτικό τμήμα της χώρας για να μιλήσει στους 200 καναδούς στρατιώτες που εδρεύουν εκεί από το 2015.

Ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό είχε την Τρίτη επικοινωνία με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον οποίο "τόνισε ότι πιθανή στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία θα έχει σοβαρές επιπτώσεις, ανάμεσά τους και συντονισμένες κυρώσεις", ανακοίνωσε το γραφείο του Τριντό.

Ο Καναδάς έχει επιβάλει τιμωρητικά μέτρα εις βάρος περισσότερων από 440 προσώπων και οντοτήτων λόγω της προσάρτησης της Κριμαίας.

Η Τζόλι, η οποία αύριο ξεκινάει περιοδεία στην Ευρώπη, θα επισκεφθεί τις Βρυξέλλες όπου θα έχει συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ και τον Ζοζέπ Μπορέλ, ύπατο Εκπρόσωπο Εξωτερικών ΕΕ.

Θα επισκεφθεί επίσης το Παρίσι για συνομιλίες με τον γάλλο ομόλογό της Ζαν-Ιβ Λεντριάν, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

I spoke with Ukrainian Foreign Minister, @DmytroKuleba and reaffirmed ????’s support for ????. ??We will continue to work with our allies to de-escalate the situation and coordinate responses to deter Russian aggression. pic.twitter.com/nxtElK1PCK