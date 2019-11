Καναδάς: Ξεκληρίστηκε οικογένεια σε συντριβή αεροσκάφους - 7 νεκροί

Στο αεροσκάφος «επέβαιναν πέντε Αμερικανοί και δύο Καναδοί», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η Νορά Βαλέ, εκπρόσωπος της BST, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το αεροσκάφος, καταχωρισμένο στις ΗΠΑ, εκτελούσε ιδιωτική πτήση, σύμφωνα με τη BST.

Καναδικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι ο πιλότος ήταν από το Τέξας (νότιες ΗΠΑ) και ότι στο Πάιπερ επέβαιναν επίσης η σύντροφός του, τα τρία παιδιά τους, 3, 11 και 15 ετών, καθώς και δύο Καναδοί.

«Ερευνητές μας βρίσκονται στον τόπο του δυστυχήματος και καταγράφουν ό,τι βρίσκουν, παίρνουν φωτογραφίες των συντριμμιών, εξετάζουν την κατάσταση της μηχανής, τη γενική κατάσταση του αεροπλάνου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλεξάντρ Φουρνιέ, εκπρόσωπος της BST.

Seven fatalities from the crash of a Piper PA-32 plane on the outskirts of Kingston, Ontario. https://t.co/rxsbEBGQdr