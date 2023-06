Καναδάς: Μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές στην Αλμπέρτα, πυκνοί καπνοί καλύπτουν το δυτικό τμήμα της χώρας

Οι δασικές πυρκαγιές που μαίνονται εδώ και εβδομάδες στον Καναδά έχουν κάνει στάχτη περίπου 48 εκατομμύρια στρέμματα, μια έκταση μεγαλύτερη από την Ολλανδία.

Τη Δευτέρα υπήρχαν 449 ενεργές εστίες σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 219 μαίνονταν εκτός ελέγχου.

«Αν δείτε τον δυτικό Καναδά, έχει καλυφθεί εντελώς από καπνούς και αυτό θα συνεχιστεί την Τρίτη», εξήγησε ο μετεωρολόγος Τζέραλντ Τσενγκ, επικαλούμενος σχετικό χάρτη. Σύμφωνα με τον δείκτη για την ποιότητα του αέρα, το Έντμοντον και το Φορτ Μακμάρεϊ βρίσκονται στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου» για τη δημόσια υγεία.

