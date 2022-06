Kαναδάς: Ο ηθοποιός που σκότωσε τη μητέρα του, σχεδίαζε να δολοφονήσει και τον Τριντό

Κατά τη διάρκεια της δίκης που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέρθηκε ότι ο ηθοποιός έκανε πρόβες για τη δολοφονία και τράβηξε βίντεο καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ενώ στο δικαστήριο προβλήθηκαν πλάνα μετά τη δολοφονία στα οποία ομολόγησε τον φόνο και έδειξε το σώμα της μητέρας του. Ο νεαρός είχε καταγράψει μάλιστα με κάμερα GoPro τον εαυτό του να πλησιάζει κρυφά τη μητέρα του με το όπλο.

Όμως ο Γκράνθαμ ήταν έτοιμος και για κάτι άλλο. Φόρτωσε το αυτοκίνητό του την επόμενη μέρα με τρία όπλα, πυρομαχικά, μια ντουζίνα βόμβες μολότοφ και προμήθειες για κάμπινγκ, για να κατευθυνθεί στο σπίτι της οικογένειας του Τριντό. Είχε βάλει σκοπό να σκοτώσει τον Καναδό πρωθυπουργό.

Ο Γκράνθαμ δεν έφτασε ποτέ στην κατοικία του Τριντό και αντ' αυτού πήγε στο αρχηγείο της αστυνομίας του Βανκούβερ, για να παραδοθεί.

Όπως αναφέρει το Complex Canada, ο ηθοποιός μίλησε για το σχέδιό του να σκοτώσει τον Καναδό πρωθυπουργό στην αστυνομία, ενώ διαβάστηκαν στο δικαστήριο και αποσπάσματα από το ημερολόγιό του.

24-year-old Ryan Grantham, former actor known for his roles in Riverdale, Supernatural, iZombie, and the film Diary of a Wimpy Kid, confessed to murdering his own mother and planning to drive to Ottawa to kill the Prime Minister.

Full story: https://t.co/7srDzSPfGLpic.twitter.com/q0ATkWqxJd