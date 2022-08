Καναδάς: Ο πρωθυπουργός καταδίκασε τη φραστική επίθεση που δέχτηκε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του - Βίντεο

«Βλέπουμε ολοένα και περισσότερους ανθρώπους του δημόσιου βίου, ανθρώπους σε θέσεις ευθύνης, ιδιαίτερα γυναίκες και Καναδούς που προέρχονται από μειονότητες ή από διαφορετικές κοινοτικές ομάδες, να στοχοποιούνται σχεδόν επειδή ισχυροποιείται η φωνή τους», είπε ο Τριντό στο διάγγελμά του σήμερα. «Παρατηρούμε μια αντίδραση (…) Πρέπει να αναρωτηθούμε τι είδους χώρα είμαστε και τι είδους χώρα θέλουμε να γίνουμε», συνέχισε.

Στο βίντεο του περιστατικού, που αναρτήθηκε στο Twitter αργά το βράδυ της Παρασκευής, η Φρίλαντ πλησιάζει στον ανελκυστήρα σε ένα κτίριο του δημαρχείου της πόλης Γκραντ Πρέρι, στην Αλμπέρα, όταν ένας άνδρας αρχίζει να της φωνάζει. «Τι στο διάολο κάνεις στην Αλμπέρα;» ακούγεται να λέει ενώ εκείνη έμπαινε στο ασανσέρ. Την αποκάλεσε «προδότρια» και την εξύβρισε χυδαία. Το βίντεο έχει εκατοντάδες χιλιάδες θεάσεις.

WATCH: Canada’s deputy prime minister and finance minister, Chrystia Freeland was verbally abused while approaching the elevator of a city hall building in Grande Prairie, Alberta, when one man shouted at her. #Canadapic.twitter.com/J81DF5mCYk